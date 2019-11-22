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Ошибка гения: новый пикап Tesla Cybertruck от Илона Маска оказался не идеален

Презентация футуристического автомобиля явно пошла не по плану.

Ошибка гения: новый пикап Tesla Cybertruck от Илона Маска оказался не идеален
Tesla Cybertruck. Фото: instagram.com/elonmusk/

Гений, изобретатель и немного железный человек Илон Маск на презентации в Лос-Анджелесе представил публике электрический пикап Cybertruck Tesla. Выглядит автомобиль так, будто сошел с экрана фильма «Бегущий по лезвию» или из компьютерной игры Cyberpunk 2077. Для выпуска планируется три варианта автомобиля: 400 километров, 480 километров и 800 километров — это расстояния, которые машина проедет на одной зарядке.

Не обошлось и без казусов. По задумке Маска, автомобиль  должен обеспечивать максимальную защиту пассажиров, корпус из сверхтвердой нержавеющей стали и, разумеется, бронированные стекла по особой технологии Tesla. Корпус должен выдерживать попадания из 9-миллиметрового пистолета, а вот стекло показало себя плохо.

Илон попросил своего помощника бросить в окно автомобиля металлический шар, чтобы доказать его прочность и… окно покрылось трещинами. Маск явно не ожидал такого эффекта, эксперимент продолжился на втором окне, но результат был тот же. Похоже, над стеклами компании Tesla еще придется серьезно поработать.

Цена автомобиля начинается от 39 900 долларов. Хотите себе такой?

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Ошибка гения: новый пикап Tesla Cybertruck от Илона Маска оказался не идеален
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