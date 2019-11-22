Малахову пришлось подстричься и побриться ради встречи с Ветлицкой

Исполнительница, которая спустя много лет вернулась в Россию, выдвинула свое условие телеведущему.

Телеведущему Андрею Малахову, который взял эксклюзивное интервью у певицы Натальи Ветлицкой, ради встречи со звездой пришлось побриться и подстричься. Это было обязательное условие звезды.

Отметим, что во время беседы Ветлицкая рассказала много интересных фактов о себе. Причем звезде пришлось заплатить немалые деньги, чтобы она все рассказала о своей жизни.

Добавим, что последние годы она жила в Испании. Певица утверждала, что навсегда покинула шоу-бизнес. Сейчас же становится ясно, что она передумала. В ближайшее время должны пройти концерты исполнительницы в городах России. Кстати, многие считают, что у звезды просто кончились деньги, поэтому она возвращается на родину.

Во время беседы с Малаховым Ветлицкая заявила, что у нее было несколько любимых мужчин, но не все вели себя с ней адекватно. Один из любимых буквально являлся звезде в кошмарных снах. «Этот человек приходил к моим родителям с пистолетом, наставлял его на них и говорил: или она идет со мной, или я вас сейчас тут пристрелю. Один раз он меня чуть не убил», — заявила Ветлицкая, слова которой приводит «Комсомольская правда».