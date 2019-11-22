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Дмитрий Иванов подозревает, что Лолита подняла шумиху с разводом

Бывший муж звезды утверждает, что изначально они решили расстаться по-тихому.

Дмитрий Иванов подозревает, что Лолита подняла шумиху с разводом
Лолита и Дмитрий Иванов. Фото: @ivanovsport

Бывший муж Лолиты Милявской стал героем шоу «MadMashRooms» на YouTube, где с немалым удивлением прокомментировал слова певицы, что, оказывается, девять лет их совместной жизни были не самыми лучшими.

«Хотя изначально, при расставании мы договаривались не выносить это на публику. Это, конечно, позиция обиженной женщины. После публикации постов об окончании отношений, я переехал на другую квартиру, прожил три месяца там и начал встречаться с девушкой», — вспоминает тренер по сквошу.

За эти три с половиной месяца не разведенные супруги общались по смс и даже съездили вместе в Израиль. У обоих есть гражданство этой страны и им надо раз в год приезжать туда. Поездка, по словам Дмитрия Иванова, прошла нормально, по-дружески, жили в разных отелях. Казалось бы, ну что еще: расстались по-человечески.

После возвращения в Россию, спустя некоторое время началось. Спустя 3,5 месяца после расставания. Единственное, мена надо было подать заявление чуть раньше. Когда он пришел во Дворец бракосочетания, выяснилось, что для развода нужны оба супруга. Иванов написал Лолите и попросил приехать, мол, все это быстро и безболезненно. На что певица ответила – занимайся этим сам.

Теперь, как отмечает экс-супруг у него закрадываются подозрения, что все это были запланированные действия. Но сам он продолжил эпопею с разводом.

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Дмитрий Иванов подозревает, что Лолита подняла шумиху с разводом
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