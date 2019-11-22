Климова уступила сыну от Петренко в домашних соревнованиях по армспорту

Актриса поделилась забавным видео, на кадрах которого борется на руках с Корнеем.

Актриса Екатерина Климова в Instagram опубликовала забавный ролик. На кадрах можно увидеть, как она борется на руках со своим младшим сыном одиннадцатилетним Корнеем. Ребенка, напомним, она родила в 2008 году от актера Игоря Петренко, своего бывшего супруга.

На видеозаписи можно также разглядеть старшего сына актрисы от Петренко Матвея, который активно переживает за мать и брата. Также рядом находится группа поддержки. Причем кто-то поддерживает актрису, а кто-то ее сына.

«У кого сила воли сдаст, тот проиграл. Как рак весь красный. У мамы сейчас давление поднимается. Корней дыши, дыши», — слышны возгласы присутствующих.

«Руку не отрывай», — строго говорит своему сыну в какой-то момент актриса, когда начинает понимать, что проигрывает в этой «битве». «Корней какой сильный. Корней соберись. Уступи маме. Корней не уступай, ты мужчина», — продолжают говорить собравшиеся болельщики.

В конце ролика под смех многодетная мама произносит: «Я не могу» и сдается. Напомним, что Екатерина Климова и Игорь Петренко были вместе на протяжении десяти лет. Их официально развели в 2014 году. Актриса после вышла замуж за актера Гелу Месхи, но и в этот брак, несмотря на общую дочь звезд, распался.