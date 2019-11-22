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«Сперва было смущение»: возлюбленный Веденской ездил на отдых с Епифанцевым

Актер Максим Онищенко сейчас живет с актрисой и ее детьми.

«Сперва было смущение»: возлюбленный Веденской ездил на отдых с Епифанцевым
Епифанцев ездил отдыхать с новым возлюбленным жены/http://globallookpress.com/

Актер театра и кино Максим Онищенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил совместную поездку с режиссером Владимиром Епифанцевым, а также с его детьми и бывшей женой Анастасией Веденской в Камбоджу в отпуск. Напомним, что Епифанцев развелся с супругой спустя 11 лет совместной жизни. В браке у них родилось двое детей. Сейчас актриса живет с Онищенко.

Максим Онищенко. Фото
Онищенко ездил вместе с Епифанцевым в Камбоджу/Кадр из программы «Судьба человека»

«У нас с Володей нормальные отношения. Раньше он как-то часто заходил. Гулял с сыновьями. В Камбоджу у нас была замечательная поездка. Я открыл для себя новый мир. Сперва было смущение. Потом я просто стал общаться с Володей. Я люблю Настю. Сначала в голове, конечно, была мысль, что вообще происходит. Но я такой человек, который живет здесь и сейчас», — заявил Максим Онищенко.

В свою очередь Анастасия Веденская отметила, что ей самой было интересно, как Онищенко будет себя вести в обществе ее бывшего мужа. «Он достойно себя вел. Мне было интересно за ним наблюдать, как он вырулит», — сказала она.

Максим Онищенко и сам в своей жизни пережил тяжелое расставание. Его предыдущая супруга, как он утверждает, увлеклась другим. «Если бы она прямо все сказала, то все было иначе. Но когда человек что-то от тебя скрывает, то ты начинаешь сходить с ума. Ты все чувствуешь», — заметил он.

Отметим, что пока Веденская и Онищенко не собираются играть свадьбу. Им комфортно просто жить вместе.

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Тэги:

Анастасия ВеденскаяВладимир ЕпифанцевКамбоджаМаксим ОнищенкоПрограмма "Судьба человека"
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«Сперва было смущение»: возлюбленный Веденской ездил на отдых с Епифанцевым
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