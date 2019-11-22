«Я отпустил того папу, который был раньше»: сын Епифанцева не общается с отцом

Старший сын актера Владимира Епифанцева Гордей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил ведущему Борису Корчевникову, почему сейчас он не поддерживает отношений со своим отцом. Отметим, что главной героиней программы была бывшая супруга режиссера Анастасия Веденская.

Ведущий Борис Корчевников напрямую спросил хватает или нет в жизни подростка отца. «Это сложный вопрос. Я отпустил того папу, который был раньше. У нас сейчас новая жизнь. У нас все хорошо, мы счастливы. Конечно, нам его не хватает, но уже все… Я пока не очень хочу общаться с папой. Может это временно. Раньше мы долго общались пока он не стал придумывать, что мама запрещает нам с ним общаться», — заявил Гордей Епифанцев.

Его мать отметила, что она не сомневается: сыновья в будущем будут поддерживать связь с отцом. «У них просто сейчас такой период, который пройдет. Я уверена, чувствую, что они его любят. И он любит их. Придет момент, и они будут общаться. Ну они же копия он», — заявила Анастасия Веденская.

Отметим, что Анастасия Веденская и Владимир Епифанцев были в браке 11 лет. Причиной расставания стала измена актера с коллегой по творческому цеху Анной Цукановой-Котт. В браке у них родилось двое сыновей.