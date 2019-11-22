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70-летняя Фанни Ардан вдохновляла скромного любовника в постельных сценах

Звезда французского кино представила в Москве свой новый фильм «Прекрасная эпоха».

70-летняя Фанни Ардан вдохновляла скромного любовника в постельных сценах
Фанни Ардан. Фото: @ ardantfanny

Гостьей очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» стала звезда французского кино 70-летняя Фанни Ардан, которая приехала в Россию представить зрителям свой новый фильм «Прекрасная эпоха».

«Это история человека, который несчастлив в своем времени. В мире уже разработана специальная компьютерная программа, благодаря которой человек может выбрать время, в котором ему жить. Мужчина попадает в 70-е, чтобы снова пережить эмоции, когда он знакомится со своей женой», — рассказала актриса.

Ведущий отметил, что героиня Ардан очень активно использует гаджеты. Фанни же подчеркнула, что в этом плане сама звезда ничего со своей героиней общего не имеет.
«Я считаю себя женщиной старых времен – читаю бумажные книги, у меня есть телефон, только для того, чтобы звонить, а также я пишу письма. Я не фанат социальных сетей, мне нравится смотреть на реальных людей. Лучше сто настоящих людей, чем миллион виртуальных», — призналась актриса.

В картине «Прекрасная эпоха» есть постельные сцены. Режиссер, как отмечает Фанни, боялся, что она откажется от них, потому что актриса очень скромная. Автор фильма нашел выход – он подобрал ей партнера для съемок еще скромнее, чем она.

«Поэтому я была вынуждена вдохновлять любовника. Я ему говорила, что любовные сцены будут как цирковые», — заметила звезда.

Напомним, согласно информации Википедии, 22 марта Фанни Ардан исполнилось 70 лет. В фильмографии актрисы более 60 фильмов. Это и комедии, и драмы, и приключения. За свою актерскую карьеру ей посчастливилось поработать с самыми именитыми режиссерами. Французская артистка снималась и в Европе и, благодаря хорошему знанию английского языка, в Голливуде. За некоторые свои работы Ардан получала призы престижных во всем мире кинофестивалей в различных номинациях.

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70-летняя Фанни Ардан вдохновляла скромного любовника в постельных сценах
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