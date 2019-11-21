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Мужа Ксении Бородиной избили на съемках шоу

В результате Курбан Омаров оказался в больнице.

Мужа Ксении Бородиной избили на съемках шоу
Курбан Омаров. Фото: @ zimamoscow

Всерьез заставил поволноваться своих подписчиков в Instagram супруг ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров. В одной из своих последних публикаций он поделился снимком из больницы. Мужчина избит: на его лице синяки и ссадины, а один глаз прикрывает маска.

«Кто-то пьянствует, кто-то бегает по городу от ОМОНа, а я уже слишком стар для всего этого дерьма. Сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал», — отшутился в подписи к фотографии Курбан.

В комментариях подписчики продолжили пытать его по поводу инцидента, но внятного и однозначного ответа Омаров так и не дал, но здорово заинтриговал.

«Да, меня, правда, избили. Сейчас со мной уже все хорошо. Это было сделано специально для нового шоу. А какого, пока сказать не могу. Скоро все узнаете», — признался звезда «СтарХиту».

Кстати, чем в реальной жизни занимается муж Бородиной достоверно неизвестно. Одни предполагают, что Курбан живет на деньги жены, кто-то предполагает, что доход ему приносит ведение своей страницы в Сети. Ксения и Курбан воспитывают их общую дочь Теону, Марусю, которую Бородина родила в предыдущем браке. А сын Курбана, тоже Омар регулярно гостит в доме отца.

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Мужа Ксении Бородиной избили на съемках шоу
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