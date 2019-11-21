Игра в простушку: Меган Маркл появилась на публике в дешевых украшениях

Это уже не первый раз, когда герцогиню Сассекскую замечают в масс-маркет аксессуарах.

Меган Маркл и принц Гарри посетили общественный центр для семей военнослужащих и ветеранов Broom Farm в Лондоне. Представители королевского двора пообщались с молодыми семьями, обсудили жизненные проблемы и, конечно же, устроили чаепитие.

На снимках, которые появились с мероприятия, видно, что герцогиня Сассекская выбрала несколько изящных украшений. Она появилась в подвесках канадского бренда Suetables: кулоне Shirley Zodiac, стоимость которого не превышает 60 фунтов и ожерелье из золота низкой пробы Vanessa Coin Zodiac за 122 фунта. В пересчете на рубли первое украшение обошлось герцогине примерно в пять тысяч, второе в десять.

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В Сети поспешили упрекнуть Меган Маркл в столь скромном выборе, ведь она может позволить себе тратить на украшения гораздо больше. А еще отметили трогательный момент — все украшения герцогини были дополнены изображением знаков зодиака Девы и Тельца — под ними родились на свет принц Гарри и первенец Арчи.

Ранее Маркл уже появлялась на публике в недорогих аксессуарах. Тогда на указательном пальце будущей герцогини заметили кольцо-оберег турецкого бренда Kismet by Milka, стоимостью 250 фунтов (около 20 тысяч рублей).