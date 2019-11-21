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Россияне рассказали, почему не любят еду в поездах

Далеко не всегда основной причиной является экономия.

Россияне рассказали, почему не любят еду в поездах
Еда. Фото: КП/Шпаковский Александр

Россияне рассказали, почему не любят еду, которую предлагают им в поездах. Соответствующий опрос провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Респонденты должны были рассказать, в каком виде они предпочитают перекусывать и почему. 46% респондентов заявили, что берут в дорогу еду из дома. Еще 9 процентов отметили – если дорога предстоит не длинная, то они предпочтут перекусить перед тем, как поехать.

Запеченный поросенок. Фото
Запеченный поросенок. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Lenta отмечает – двумя главными причинами, из-за которых россияне не покупают еду в вагонах-ресторанах и у проводниц является ее вкус и цена. Так, почти четверть респондентов подчеркнули – эту еду они считают невкусной, а около четырех процентов считают ее еще и дорогой. 15% людей предпочитают сон вместо «ночного дожора». Еще около 4 процентов затруднились ответить, почему не едят в пути.

Эксперты также отметили, что из тех, кто предпочитает еду в поезде, 25 процентов делают ставку на вторые блюда. 11% заказывают супы, 14% отдают предпочтения салатам, а холодные закуски жалуют около 15%. Напитки любят 24% клиентов.

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Россияне рассказали, почему не любят еду в поездах
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