Не только медали: Туктамышева озвучила свои гонорары за победы в соревнованиях

Фигуристы получают десятки тысяч долларов, но при условии достижения высоких результатов.

Елизавета Туктамышева одна из самых титулованных российских фигуристок. Недавно на YouTube-канале «Всему Головин» она озвучила суммы своих заработков.

«В спорте есть зарплата. Если занимаешь призовые места, то идут хорошие деньги. Но если ты пролетаешь мимо них, то живешь на 50–60 тыс. в месяц», — заявила спортсменка.

Если же карьера складывается успешно, то за победу на чемпионате мира выплачивают 50 тысяч долларов. Чемпиону Европы в награду достается 20 тысяч долларов. Помимо этого, можно получить хорошие гонорары за результаты в рамках мирового Гран-при: золотому призеру выплачивают 18 тысяч долларов, серебряному — 12 тысяч, бронза оценивается в 9 тысяч долларов.

Еще одна статья доходов — это, по словам 22-летней девушки, работа в шоу. Например, за выступление в Японии можно получить примерно 5-6 тысяч долларов. Аналогичная программа на родной земле стоит дешевле — примерно 100 тысяч рублей, сообщает сайт argumenti.ru.

Елизавета Туктамышева завоевала титул чемпионки мира и показала лучший результат на чемпионате Европы в женском одиночном катании в 2015 году.

В текущем сезоне фигуристка становилась третьей на этапах Гран-при в США и Китае. С 5 по 8 декабря она планирует принять участие в финале серии в Турине.

Ранее еще одна российская фигуристка Александра Трусова взяла золото на московском этапе Гран-при по фигурному катанию. Евгения Медведева стала второй, пишет сайт Радио «КП».