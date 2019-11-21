«Мучительное возвращение»: Гузеева состарила себя, снова покрасив волосы

Лариса Гузеева в ноябре решила немного отдохнуть, а заодно еще оздоровиться и похудеть. Для этого она отправилась в детокс-клинику на берегу Финского залива. Там телеведущая провела девять дней. Она почти не занималась спортом, а также питалась по системе «ешь и худей». Уже за первые несколько дней пребывания к клинике артистка похорошела и постройнела. Поклонники стали одаривать ее комплиментами.

Многие помнят, что весной этого года Гузеева неожиданно стал блондинкой. Тогда мнения поклонников разделились. Одни считали, что она помолодела, а другие требовали, что женщина вернула прежний цвет. А летом она впервые побывала в детокс-клинике, чтобы завершить свое преображение, но лишние килограммы быстро вернулись, так как Лариса Андреевна не может отказаться от вкусностей, как она сама признавалась.

Теперь вновь вернувшись в форму и отдохнув, телеведущая решила последовать совету поклонников. Она неожиданно вновь стала брюнеткой. На новых фото артистка предстала без макияжа с прежней рваной стрижкой, но шоколадного цвета.

«Какое мучительное возвращение к себе! Спасибо всем, кто меня понял и постарался помочь — чуткие и деликатные профессионалы! Результат меня удивил- при этом никакого насилия над организмом — всё в удовольствие! Уже жду новых встреч. И да, я возвращаюсь к своему цвету волос — убедили», — написала Гузеева.

Она отметила, что похудела на пять килограммов. Но похоже, что пользователям Сети звезда вновь не угодила. Теперь они считают, что телеведущая должна быть разной и со светлыми волосами ей было лучше. Пришлось согласится с ним и Екатерине Семухиной, колористу.

«На мой взгляд, Ларисе Андреевне не идёт ни тот, ни другой цвет. Безусловно блондинкой ей лучше — она выглядит стильной, в то время, как каштановый цвет, делает телеведущую старше», — высказалась она в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

«Возможно, ощущение того, что цвет не подходит, усиливается, потому что на этих фото у Гузеевой нет укладки и макияжа. Но это все равно не оправдание — если цвет идёт, то он освежает женщину в любом виде, независимо от отсутствия или присутствия косметики на лице. Я бы посоветовала Ларисе Андреевне выбрать блонд, но не холодный, как у неё, а более тёплый. Это бы освежило ее лицо и не создавала таких контрастов», — пояснила эксперт.