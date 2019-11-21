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Читатели Teleprogramma.pro поддержали самовыражение детей через внешность

Но исключительно в рамках правил своего пола.

Читатели Teleprogramma.pro поддержали самовыражение детей через внешность
Дмитрий Шепелев. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Вопрос самовыражения детей это всегда сложная тема для родителей. Стоит ли разрешить дочке сделать первую татуировку в 18 лет или неустанно контролировать «ребенка» всю жизнь?

19 ноября на своей странице в Instagram телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что его шестилетний сын Платон захотел покрасить волосы в блонд, чтобы быть похожим на лидера группы Nirvana, Курта Кобейна. Добрый отец без сомнений разрешил мальчику кардинально изменить свою внешность и покрасить волосы. Однако не все подписчики звезды поддержали такое решение, баловать детей надо, но нужно и меру знать. По словам некоторых комментаторов, сын Дмитрия в 25 лет сказал бы отцу «Спасибо», если бы тот запрещал ему подобные эксперименты в раннем возрасте.

Мы решили поинтересоваться у подписчиков портала Teleprogramma.pro, как они считают, с какого возраста взрослые должны давать детям самим принимать решения, относительно их внешности?

45% опрошенных заявили — «Пусть делает всё, что хочет, но при этом мальчик должен оставаться мальчиком, а девочка — девочкой». По 18% получили варианты «Буду контролировать ребенка так долго, как смогу. Хоть до 50-ти» и «У меня нет детей и не будет». И еще по 9% ответивших выбрали: «Это выбор ребенка, у него с младенчества есть право решать, как ему выглядеть и какую одежду носить» и «В подростковом возрасте буду всё разрешать. Но точно не в шесть лет».

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Тэги:

внешностьДмитрий ШепелевПлатон Шепелев
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Читатели Teleprogramma.pro поддержали самовыражение детей через внешность
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