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Адвокат историка-убийцы пойдет к Бастрыкину после утечки видео с попыткой суицида

Александр Почуев хочет узнать , кому было выгодно обнародовать детали следственного эксперимента.

Адвокат историка-убийцы пойдет к Бастрыкину после утечки видео с попыткой суицида
Адвокат. Фото: КП/Фролов Михаил

Адвокат доцента Олега Соколова, которого обвиняют в зверском убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намерен встретиться с главой СК Александром Бастрыкиным. Поводом для обсуждения станет обнародованное СМИ видео, на котором наглядно демонстрируется попытка историка покончить с собой. Напомним, соответствующий ролик появился 21 ноября. Предположительно, снимал происходящее кто-то из конвоиров на скрытую камеру. Остановить обезумевшего историка удалось практически в последний момент.

Порталу 360 адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что ему необходимо узнать, как именно секретные кадры оказались у журналистов. Официальный представитель прояснит, мог ли их обнародовать сам капитан, который и помешал действию случиться.

«Кто слил, тут уж большой вопрос. Сотрудники полиции действовали четко и профессионально, от защиты мы высказали слова благодарности», — резюмировал Почуев.

Сейчас адвокат уже направил руководителю СК соответствующее обращение, «о пресечении незаконного раскрытия подробностей следственных действий».

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Адвокат историка-убийцы пойдет к Бастрыкину после утечки видео с попыткой суицида
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