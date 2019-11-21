Кто крайний: житель Казани умер в очереди за справкой для водителей

В столице Татарстана умер мужчина, он так и не успел получить вожделенную справку.

В столице Татарстана появилась первая жертва новых справок для водителей. В Казани мужчину умер прямо в очереди за вожделенными бумажками. Причиной смерти оказалась тромбоэмболия лёгочной артерии, врачи ничем не смогли помочь пострадавшему и констатировали смерть. Вот так водительские права смогли погубить человека, хотя он даже не находился в автомобиле.

По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, человек в длинной очереди почувствовал себя плохо, ему попытались помочь люди, находившиеся рядом и сотрудники диспансера, но все оказалось бесполезно.

Напомним, в минувшую среду 20 ноября в некоторых городах России появилась информация о том, что цена медицинских справок для водителей вырастет, причем очень сильно. Повышение цен связали с новыми законами Минздрава, а водители помчались за справками, создав огромные очереди. В результате приказ Минздрава был отменен, а президент России Владимир Путин назвал уже отмененное нововведение ерундой.