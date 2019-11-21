Суд оставил за Масляковым права на товарный знак «КВН»

больше по теме

Коллеги Нурлана Сабурова из Казахстана раскритиковали его заявление о взносах в КВН

Члены одной из казахстанских команд КВН высказались на тему заявления стендап-комика о том, что для участия в клубе нужно платить взносы. Об этом Нурлан заявил во время беседы с Юрием Дудем в его шоу на YouTube.