Суд оставил за Масляковым права на товарный знак «КВН»

21 ноября суд по интеллектуальным правам (СИП) принял решение оставить права на товарный знак «КВН» за компанией «АМИК», которая принадлежит семье Александра Маслякова. Оспорить этот факт пыталась компания «Группа 7», которой принадлежат авторские права на первые выпуски игр, вышедшие в эфир в 1961 году и книгу «КВН. Клуб веселых и находчивых», изданную спустя четыре года.
Споры начались в 2018 году. Тогда представители «Группы 7» впервые обратились в суд и потребовали признать регистрацию товарного знака «КВН» за компанией Маслякова недействительной.
Сразу после этого было подано еще несколько исков, где фигурировали аналогичные претензии по брендам «Планета КВН», The International Union КВН, «КВН Клуб веселых и находчивых», «Международный союз КВН» и Planet KVN, но и она остались без удовлетворения, сообщает РИА Новости.
История с судебными дрязгами не могла не сказаться на здоровье телеведущего. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, артист заметно похудел, под глазами обозначились темные круги. Вскоре после этого в семье решили поделить бизнес и основным владельцем «АМИК» стал Александр Масляков- младший. Он получил 50 процентов акций компании и стал старшим акционером, доли Масляковых-старших снизились до 25,5 и 24,5% соответственно.
Пока шли судебные разбирательства, многие участники клуба и члены жюри встали на сторону Маслякова. Даже Леонид Ярмольник, который покинул проект из-за разногласий ведущим, и начал жестко критиковать шутки, заявил, что ситуация несправедливая и вопиющая.
А в октябре 2019-го «КВН» снова оказывался на первых страницах лентах новостей, на этот раз из-за поборов. Комик Нурлан Сабуров дал интервью Юрию Дудю, где рассказал, что команды платили десятки тысяч рублей за участие, сообщает сайт Радио «КП».