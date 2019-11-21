Наглец и хохмач: парень подарил подруге купальник со своим лицом

Австралиец Педро Кукковильо Витола влюбился в девушку, которая обожает щеголять в бикини. И использовал это.

Инстаграм австралийки Патти заполнен её откровенными снимками в пляжной одежде и кадрами с праздников. Чтобы справиться с ревностью, Педро решил подарить своей возлюбленной купальный костюм собственного производства.

«Патти обожает бикини, а я ненавижу тратить на них деньги. Однако в этот раз я решил сам купить ей идеальное бикини, которое понравится нам обоим», – рассказал австралиец изданию TheSun.

Новый купальник девушка надевала с завязанными глазами, а увидев себя в зеркале, смогла сказать только: «Отвратительно». Но потом зашлась в приступе смеха. И неудивительно, ведь на костюме красуется лицо её бойфренда огромного размера.

«Когда кто-то попробует пофлиртовать с Пэтти, он тут же увидит моё лицо. Так я всегда буду рядом с ней», – порадовался Педро собственной находчивости.

Забавный купальник здорово развеселил тысячи подписчиков австралийца: «ОМГ, ей, похоже, нравится!», «Я так смеюсь, что еле дышу)))», «Вы оба красавцы! Купальник отличный ахахах!».