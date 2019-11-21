Мелания Трамп «наказывает» президента США своим гардеробом

Эксперты считают, что первая леди Америки создала свой тип гардероба, который может явно показать ее недовольство супругом.

Эксперты по моде и политике сошлись во мнении, что первая леди США вознамерилась за что-то наказать Дональда Трампа, причем женщина делает это посредством своего гардероба, сообщает издание Marieclaire.

Все началось с черного камзола с золотыми пуговицами, на лице черные очки, на ногах черные лодочки. По словам специалистов, подобный лук можно смело назвать агрессивным и милитаристским. Некоторые даже сумели разглядеть в одежде Мелании «тонкий сарказм и попытку высмеять лицемерие своего супруга». Как им это удалось — остается загадкой.

Связь гардероба первой леди с таинственными посланиями впервые заметила, и даже написала книгу, бывший ассистент президента по коммуникациям в Белом доме Омароса Ньюман.

По словам бывшей сотрудницы Белого дома, первая леди только и ждет, когда Дональд перестанет быть президентом, в этот счастливый для нее день женщина планирует подать на развод.

С теорией «заговора одежды» согласны далеко не все, историк Даг Вид утверждает, что слухи об испортившихся отношениях президентской четы это всего лишь, выдумка.