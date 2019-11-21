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Мелания Трамп «наказывает» президента США своим гардеробом

Эксперты считают, что первая леди Америки создала свой тип гардероба, который может явно показать ее недовольство супругом.

Мелания Трамп «наказывает» президента США своим гардеробом
Дональд и Мелания Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com

Эксперты по моде и политике сошлись во мнении, что первая леди США вознамерилась за что-то наказать Дональда Трампа, причем женщина делает это посредством своего гардероба, сообщает издание Marieclaire.

Все началось с черного камзола с золотыми пуговицами, на лице черные очки, на ногах черные лодочки. По словам специалистов, подобный лук можно смело назвать агрессивным и милитаристским. Некоторые даже сумели разглядеть в одежде Мелании «тонкий сарказм и попытку высмеять лицемерие своего супруга». Как им это удалось — остается загадкой.

Связь гардероба первой леди с таинственными посланиями впервые заметила, и даже написала книгу, бывший ассистент президента по коммуникациям в Белом доме Омароса Ньюман.

По словам бывшей сотрудницы Белого дома, первая леди только и ждет, когда Дональд перестанет быть президентом, в этот счастливый для нее день женщина планирует подать на развод.

С теорией «заговора одежды» согласны далеко не все, историк Даг Вид утверждает, что слухи об испортившихся отношениях президентской четы это всего лишь, выдумка.

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Мелания Трамп «наказывает» президента США своим гардеробом
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