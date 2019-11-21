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Пшик и только: шикарное жилье мужа Лолиты оказалось элитной ночлежкой

Апартаменты предлагают снять за 14 тысяч рублей в сутки.

Пшик и только: шикарное жилье мужа Лолиты оказалось элитной ночлежкой
Дмитрий Иванов заверил, что обосновался на съемной квартире в «Башне Федерация» ФОТО: кадр из программы

Дмитрий Иванов совсем недавно показал как устраивает быт после расставания с Лолитой. 45-летний тренер по игре в сквош пригласил в гости Андрея Малахова, встреча прошла в съемной квартире мужчины на 55 этаже «Башни Федерация».

Именно здесь обосновался Иванов, пока суд окончательно не поставит точку в их семейной истории с Лолитой. Стоит отметить, что в средствах тренер не ограничен: в апартаментах шикарная спальня, огромная гардеробная, джакузи.

Многие сразу же задались вопросом — можно ли снимать подобное жилье на зарплату тренера? Некоторые даже стали искать подтверждение того, что квартира была временно арендована программой для съемок, а сам Иванов живет в более скромном месте.

«Это, грубо говоря, элитная ночлежка, посуточные апартаменты с обстановкой, куда бизнесмены приводят для тайных свиданий любовниц. Недавно в похожих условиях «Прямой эфир» снимал Наталью Ветлицкую»,- рассказал «Комсомольской правде» читатель.

Апартаменты предлагают арендовать за 14 000 рублей в сутки.
ФОТО: ЦИАН

В качестве подтверждения своих слов, информатор посоветовал обратиться на сайт объявлений ЦИАН. Там без труда можно найти апартаменты, в которых якобы проживает Иванов.

Вернее, уже не проживает, они снова сдаются за 14 000 рублей в сутки.

В этой же программе Дмитрий Иванов решил ответить Анжелике Варум, которая встала на защиту Лолиты. Певица посоветовала тренеру не приближаться к звезде, а в ответ получила порцию критики, пишет сайт OA.

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Андрей МалаховДмитрий ИвановЛолита МилявскаяЛолита рассталась с мужемРазвод
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Пшик и только: шикарное жилье мужа Лолиты оказалось элитной ночлежкой
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