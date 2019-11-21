Подменила соску: экс-возлюбленная Шаляпина заявила, что второго ДНК-теста не было

Последние несколько месяцев были непростыми для Прохора Шаляпина. Он пытался строить отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской, и даже планировал завести с ней ребенка, но тут его бывшая девушка Татьяна Гудзева родила сына. Она объявила на всю страну, что этот ребенок от певца. Сначала он не принимал наследника, а потом вернулся к Татьяне, поставив отношения с Виталиной на паузу.

В эфире передачи «На самом деле» Прохор впервые показал, что не доверяет своей возлюбленной. Его смутили кадры, на которых Цымбалюк-Романовская запечатлена с другим мужчиной. Их ему показала Гудзева. При этом он признался, что сблизился с бывшей девушкой, чтобы тайно сделать второй ДНК-тест на отцовство. Первый показал, что ребенок от него, но певец считает, что его могли обмануть. Как ни странно, но вторая экспертиза показала, что Шаляпин не отец мальчика.

Более того, в конце передачи в студию пришел мужчина в маске и рассказал, что знает от кого Татьяна родила наследника. Этим человеком якобы является племянник одного чиновника. Гудзева все опровергала, то детектор лжи показал, что она лжет. На этом девушка не остановилась и высказала свою точку зрения в соцсети.

«Никакого ДНК на соске, которую взял Прохор, не было и быть не могло, так как я положила другую намеренно, и я говорила ему, что приходить ко мне для забора материала за спиной, я не позволю», — заявила она.

Гудзева подчеркнула, что в передаче Дмитрия Шепелева было много лжи в ее адрес. «Человек в маске, вообще неизвестно кто, всё что он говорил выдумано и доказательств никаких не предъявлено, потому что их нет. У меня всё в камерах от двора до квартиры, и кроме приходящего Прохора на видеозаписях никого больше нет!», — добавила Гудзева. По ее словам, фото, на которых она с другим мужчиной, так и не были предъявлены, так как их не существует. К слову, в студии также не были показаны и те фото, где Виталина бы была с другим мужчиной.