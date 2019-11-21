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Малышева назвала внешние признаки зарождающегося рака мозга

Телеведущая отметила – на сегодняшний день медицина не располагает профилактикой опасного новообразования.

Малышева назвала внешние признаки зарождающегося рака мозга
Елена Малышева. Кадр из передачи «Жить здорово»

Елена Малышева назвала симптом, который позволит людям практически сразу определить возможное появление злокачественной опухоли в головном мозге. Очередной темой передачи «Жить здорово» стали различные виды рака. Одна из зрительниц поведала, что очень боится появления опухоли в головном мозге. Не добавляют ей спокойствия истории знаменитых Жанны Фриске и Михаила Задорнова.

Малышева отметила – глиобластома на сегодняшний день действительно все чаще появляется в информационных сводках. Ее главная опасность на фоне других видов опухоли заключается в том, что медики не разработали профилактические рецепты. Однако существуют внешние признаки, которые способны намекнуть – человеку стоит показаться врачу.

«Диспансеризации по раку головного мозга в мире не придумали еще, поэтому единственное, что врачи могут предложить – это ежегодные обследования. Но во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций. В таком случае нужно бежать к неврологу – он определит, идет ли речь об инсульте или все же о раке», — резюмировала она.

Андрей Пылев, главный врач «Европейской клиники», пояснил Teleprogramma, что на самом деле ситуация обстоит значительно сложнее, чем описала Малышева. Так, по его словам, существуют очаговые и общемозговые симптомы. Ко вторым относятся головная боль и головокружение. В первом же случае речь идет о любом неврологическом проявлении – нарушениях глотания, изменениях в походке. Таких симптомов достаточно много, отмечает специалист. Чтобы быть уверенным или, наоборот, исключить неприятную симптоматику, достаточно обратиться к медикам.

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«Жить здорово!»Елена МалышеваЗдоровьеНовости googleпризнакирак
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Малышева назвала внешние признаки зарождающегося рака мозга
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