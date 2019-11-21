Малышева назвала внешние признаки зарождающегося рака мозга

Елена Малышева назвала симптом, который позволит людям практически сразу определить возможное появление злокачественной опухоли в головном мозге. Очередной темой передачи «Жить здорово» стали различные виды рака. Одна из зрительниц поведала, что очень боится появления опухоли в головном мозге. Не добавляют ей спокойствия истории знаменитых Жанны Фриске и Михаила Задорнова.

Малышева отметила – глиобластома на сегодняшний день действительно все чаще появляется в информационных сводках. Ее главная опасность на фоне других видов опухоли заключается в том, что медики не разработали профилактические рецепты. Однако существуют внешние признаки, которые способны намекнуть – человеку стоит показаться врачу.

«Диспансеризации по раку головного мозга в мире не придумали еще, поэтому единственное, что врачи могут предложить – это ежегодные обследования. Но во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и отказ организма от выполнения любых функций. В таком случае нужно бежать к неврологу – он определит, идет ли речь об инсульте или все же о раке», — резюмировала она.

Андрей Пылев, главный врач «Европейской клиники», пояснил Teleprogramma, что на самом деле ситуация обстоит значительно сложнее, чем описала Малышева. Так, по его словам, существуют очаговые и общемозговые симптомы. Ко вторым относятся головная боль и головокружение. В первом же случае речь идет о любом неврологическом проявлении – нарушениях глотания, изменениях в походке. Таких симптомов достаточно много, отмечает специалист. Чтобы быть уверенным или, наоборот, исключить неприятную симптоматику, достаточно обратиться к медикам.