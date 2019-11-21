Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой

Актер всегда считал, что причинил этой женщине много боли.

Актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» затронула в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым тему первого брака своего супруга, известного актера Владимира Епифанцева.

Как известно, до нее он был женат на актрисе Юлии Стебуновой. С Веденской актер прожил 11 лет, после чего они также расстались, несмотря на двух общих сыновей: Гордея и Орфея. Супруг, как стало известно не так давно, изменял жене с актрисой Анной Цукановой-Котт.

«Для него первый брак — это была больная тема. Когда Володя говорил о своей первой жене, то плакал. Он утверждал, что причинил ей много боли. Не очень, знаешь, он любил о ней говорить, если честно», — заявила ведущему Борису Корчевникову Анастасия Веденская.

При этом звезда сериала «Рая знает все» высказала свое предположение, почему Владимир Епифанцев расстался со своей первой супругой.

«Мне не было страшно, что он уже был до меня в браке. Мне кажется, он имел в виду некую свободу в отношениях, на которую шла его первая жена, а потом почему-то разочаровалась. Я уверена, что это так», — заметила актриса.