«С печалью наблюдаю за травлей»: Охлобыстин поддержал Асмус в секс-скандале

Коллега по «Интернам» считает, что порядочные люди не имеют права осуждать кого-либо.

Страсти по «Тексту» никак не утихают, а, точнее, совсем по маленькому эпизоду из фильма, без которого он вполне мог бы обойтись. Но многие зрители заметили только его. Заметили, осудили и затравили актрису. Вы, наверняка, догадались, что речь идет об эротической сцене с участием Кристины Асмус и актера Олега Янковского.

Актрису до сих пор продолжают травить в Сети, причем не просто осуждать, а открыто угрожать. После попыток оправдаться и объяснить специфику актерской профессии Кристина Асмус просто сложила руки – бесполезно. И тут неожиданно на защиту артистки встал ее бывший начальник по «Интернам» Иван Охлобыстин, который, заметим, некогда имел сан священника и уж точно обязан быть поборником нравственности. Но он, как оказалось, духовность видит не так, как толпа хейтеров.

«Кристина! Мой верный, нежный друг! С печалью и раздражением наблюдаю за твоей травлей в соцсетях «рассерженными безнравственностью гражданами» и недоумеваю», — обратился он к актрисе в своем блоге.

Охлобыстин заметил, порядочным людям не свойственно осуждение, поскольку они отлично понимают, что это грех. Актер подчеркнул, что любит Кристину и будет к ней относиться тепло всегда, что бы ни произошло.

Асмус очень растрогали слова коллеги. «Иван Иванович, дорогой мой! Всем сердцем люблю!» — ответила она.

А как считаете вы, актриса поступила безнравственно, согласившись сыграть в постельной сцене?