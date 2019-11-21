НОВОСТИ

«С печалью наблюдаю за травлей»: Охлобыстин поддержал Асмус в секс-скандале

Коллега по «Интернам» считает, что порядочные люди не имеют права осуждать кого-либо.

«С печалью наблюдаю за травлей»: Охлобыстин поддержал Асмус в секс-скандале
Иван Охлобыстин. Фото https://www.instagram.com/psykero1477/

Страсти по «Тексту» никак не утихают, а, точнее, совсем по маленькому эпизоду из фильма, без которого он вполне мог бы обойтись. Но многие зрители заметили только его. Заметили, осудили и затравили актрису. Вы, наверняка, догадались, что речь идет об эротической сцене с участием Кристины Асмус и актера Олега Янковского.

Актрису до сих пор продолжают травить в Сети, причем не просто осуждать, а открыто угрожать. После попыток оправдаться и объяснить специфику актерской профессии Кристина Асмус просто сложила руки – бесполезно. И тут неожиданно на защиту артистки встал ее бывший начальник по «Интернам» Иван Охлобыстин, который, заметим, некогда имел сан священника и уж точно обязан быть поборником нравственности. Но он, как оказалось, духовность видит не так, как толпа хейтеров.

«Кристина! Мой верный, нежный друг! С печалью и раздражением наблюдаю за твоей травлей в соцсетях «рассерженными безнравственностью гражданами» и недоумеваю», — обратился он к актрисе в своем блоге.

Охлобыстин заметил, порядочным людям не свойственно осуждение, поскольку они отлично понимают, что это грех. Актер подчеркнул, что любит Кристину и будет к ней относиться тепло всегда, что бы ни произошло.

Асмус очень растрогали слова коллеги. «Иван Иванович, дорогой мой! Всем сердцем люблю!» — ответила она.

А как считаете вы, актриса поступила безнравственно, согласившись сыграть в постельной сцене?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Текст"Иван ОхлобыстинКристина АсмусНовости googleФильм "Текст"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«С печалью наблюдаю за травлей»: Охлобыстин поддержал Асмус в секс-скандале
Интересно?
Поделись с друзьями: