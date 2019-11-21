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«Я просто офигел»: житель Китая вернул слух Фадееву

Продюсер рассказал о возвращении на сцену и о восстановлении слуха.

«Я просто офигел»: житель Китая вернул слух Фадееву
Максим Фадеев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

21 ноября на сервисе Youtube состоялась премьера документального фильма «Я вас не слышу», посвященного Максиму Фадееву. В картине продюсер рассказал о том, что заставило его вернуться на сцену, а также как ему удалось частично победить глухоту.

Как оказалось, вернуться на сцену два года назад Максима попросил умирающий отец. И как он сказал, так Фадеев и поступил, для его папы было важно, чтобы Макс пел.

А вернуть слух, хотя бы на приемлемом уровне, продюсеру помог китайский доктор, который в свое время имел доступ еще к Мао Цзедуну. Он Фадеева прослушал, посмотрел и сказал, что если лечить можно, но это будет очень болезненно.  Максим тогда ответил, что его можно хоть на куски пилить, но уши нужно вернуть. С этого момента для артиста начался настоящий ад иглоукалывания, на тот момент в медицину он уже не верил. Но вот спустя какое-то время Фадеев ехал в машине и у него в ухе появился свист, как сообщил продюсер: «Я просто офигел».

Для концертов Максима был создан специальный подиум, на котором стоят мониторы и показывают его местоположение в песне, куплет это или припев — все высвечено разными цветами: синим, зелёным, розовым. Можно сказать так: Фадеев — единственный человек на планете, который поет, будучи глухим. Как признается автор: «Теперь я знаю, как чувствовал себя Бетховен».

Портал Teleprogramma.pro рекомендует  проконсультироваться со специалистами, прежде чем начинать лечение у врачей из Китая.

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Тэги:

документальный фильмЛейбл MALFAМакс Фадеев
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«Я просто офигел»: житель Китая вернул слух Фадееву
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