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Задача государственной важности: «Каста» предложила свой вариант гимна России

Музыкальный коллектив намерен также включить трек в альбом, который планируется выпустить в декабре.

Задача государственной важности: «Каста» предложила свой вариант гимна России
Группа "Каста". Фото: YouTube

Хип-хоп коллектив из Ростова-на-Дону «Каста» предложил президенту России Владимиру Путину свой вариант гимна страны. Видео с соответствующим обращением музыканты опубликовали на Youtube-канале группы. Артисты отметили, что создание нового трека стало для них «сложной творческой задачей государственной важности», однако они сумели с ней справиться и представляют композицию на суд аудитории.

Один из участников группы, Влади, отметил, что он и его коллеги по сцене неоднократно слышали официальный гимн, однако тот в их сердцах не отозвался.

«Мы много раз слышали государственный гимн России, но он не вызывал у нас серьезного, сильного чувства, которое должен. Поэтому просим обратить внимание на наш вариант и рассмотреть его в качестве альтернативы», — выразили мысль артисты.

Отметим, что композиция, в целом, соответствует привычному стилю группы. Музыканты озвучивают речитатив под почти 5 минут ритмичной музыки. В социальных сетях, впрочем, предложение восприняли неоднозначно. Некоторые поклонники заявили, что трек им пришелся по душе. Другие же подчеркнули, что видят государственный гимн как мелодичный и патетичный, эти же термины к песне «Касты» не относятся.

Директор группы Руслан Муннибаев также пояснил, что 22 ноября музыкальный коллектив проведет пресс-конференцию. На ней ребята подробно расскажут о создании трека, а также более подробно озвучат свое мнение.

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Тэги:

«Каста»Владимир ПутингимнНовости googleРоссия
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Задача государственной важности: «Каста» предложила свой вариант гимна России
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