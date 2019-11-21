Поет в полной тишине: Максим Фадеев рассказал о своей травме

21 ноября на сервисе Youtube состоялась премьера документального фильма «Я вас не слышу», посвященного Максиму Фадееву. В картине продюсер рассказывает о том, как он потерял слух и что помогло его вернуть, а также делится трогательными откровениями из жизни.

По словам музыканта, даже во время записи интервью он постоянно слышит страшный свист, который не прекращается ни на минуту. У Фадеева была сильная слуховая травма и продюсер оглох: полностью, как он рассказывает, отключился нерв. Когда Максим лишился слуха, то понял, что «лишился» и жизни.

«Я принял решение и хотел свести счеты с жизнью, но поскольку я человек верующий, то поступить я так не мог, но и существовать так не хотел», — сказал Фадеев.

По его словам, основная сложность его выступлений заключается в том, что уши не могут слышать звуки громче 40 децибел, а это очень негромко. Поэтому он всегда использует специальные беруши, а поет абсолютно глухим, воспринимая звук только по костной проводимости собственного черепа.