Адвокат Лолиты раскрыл предысторию «взломанной» почты

Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин не намерен оставлять историю со взломанной электронной почтой ее бывшего мужа Дмитрия Иванова без возмездия. Впереди экс-возлюбленного певицы ждет серьезное разбирательство за, возможно, заведомо ложный донос.

Напомним, Иванов обратился в полицию с заявлением о взломе его социальных сетей и электронной почты. Главной подозреваемой стала его бывшая жена. Но она отреагировала на это спокойно. По ее словам, мужчина сам оставил открытыми свои страницы на ее же компьютере. Как заметил адвокат звезды в разговоре с Teleprogramma.pro, это не является взломом.

«Взломом считается, если человек, не владея паролями и кодами доступа, внес программные изменения в структуру того или иного программного обеспечения. В данном случае Иванов переписывался с компьютера Лолиты и прекрасно знает об этом. Ничего незаконного в этом нет.

Второе – эта переписка была представлена мной в ходе открытого (это важно) судебного заседания по бракоразводному процессу. Я заявил ходатайство о приобщении этой переписки к делу, огласил ее, поскольку в зале присутствовали СМИ, и это было открытое судебное заседание. Люди все это видели и слышали. Дальше суд спросил мнение Иванова по поводу приобщения этой переписки, и он не возражал. Когда суд приобщил ее к материалам гражданского дела, в этот момент переписка легализовалась», — прокомментировал Жорин.

Адвокат Лолиты заявил, по факту обращения Дмитрия Иванова в полицию он будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье 306 УК «за заведомо ложный донос». «Поскольку то, что указано в заявлении о преступлении, имеет признаки заведомо ложного доноса», — пояснил он.

Иванова, по его словам, в полиции предупреждали о возможной уголовной ответственности.