«У мужа ужасная кредитная история»: Веденской банк не дал ипотеку из-за Епифанцева

Актриса Анастасия Веденская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем браке с актером Владимиром Епифанцевым. В браке у них родилось двое детей, но спустя 11 лет совместной жизни они развелись.

«Володя странный. Талантливый и интересный. Не такой, как все. Гениальный. Мне нравились не такие, как все. Мне с ним было интересно. Замуж, если честно, я не хотела, но забеременела», — заявила актриса, которая познакомилась с будущим мужем еще во время учебы в Щукинском театральном училище.

больше по теме Епифанцев перестал общаться с сыновьями после развода с Веденской По словам актрисы, ей очень больно от этого факта.

По ее словам, с годами отношения с мужем испортились. При этом супруг отказывался несколько лет давать ей развод. Да и она сама боялась разводиться. «Мне нужны были гарантии, что он будет платить алименты на детей. А Володя не давал мне никаких гарантий. Он говорил: «Если будут съемки, то будут деньги на алименты». Конкретных сумм он не называл. Сказал, что никаких бумаг подписывать не будет. Мне было сложно. Поняла, что без адвоката ничего не выйдет», — сказала она.

В какой-то момент Веденская решила взять денег в кредит на покупку квартиры. «В банке мне сказали, что у моего мужа ужасная кредитная история. Пока я была с ним в браке, денег мне бы не дали. В итоге мой друг Сергей Губанов нашел мне хорошего адвоката, который смог нас развести», — заявила актриса.