Украинка пыталась прорваться в Кремль, прикинувшись женой Путина

Теперь женщине предстоит доказать, что она не больна шизофренией.

Жительница Украины загремела в психиатрическую клинику после того, как во всеуслышание заявила, что является женой президента России. Женщину со странным поведением заметили на Красной площади около 17 часов 20 ноября.

Украинка не стеснялась громко кричать, что она является супругой президента Владимир Путина и срочно требует визита к нему. На крики дебоширки сбежались не только заинтересовавшиеся люди, но и сотрудники Федеральной службы охраны.

«Московский космомолец» отмечает, что женщину задержали, а затем на служебной машине доставили в отделение полиции. Правоохранителям дама представилась Натальей, ей 36 лет. Силовикам она предъявила паспорт Украины. Сейчас ведомственные органы решают вопрос о проведении психиатрической экспертизы – специалисты заподозрили у женщины начало шизофрении.