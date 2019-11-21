«Похудение – тяжелый процесс»: диетолог Мухина объяснила, что сгубило Началову и Гурченко

Диетолог Марият Мухина заявила, что многие звезды шоу-бизнеса сидели на неправильных диетах, что в итоге привело к серьезным проблемам у них со здоровьем и последующей смерти. В качестве примера она назвала певицу Юлию Началову, а также актрис Наталью Гундареву и Людмилу Гурченко.

«Близкие Натальи Гундаревой рассказывали в интервью, что она покупала в Интернете таблетки для похудения. В итоге актриса довела себя до тромбоза и инсульта. И умерла от этого. Певица Юлия Началова также резко снижала вес на разных интернет-диетах и заработала себе подагру, сахарный диабет. Чем все это закончилось, мы помним», — заметила она.

Как сказала специалист, когда у человека идет распад жиров, то образуются токсины. «Они токсичны для нервных клеток, для почек, печени. Похудение — это тяжелый и ответственный процесс. Тут бравада не нужна. Это очень опасно. Идет усиление тромбообразования. Все это нужно контролировать, чтобы не было печальных последствий», — сказала Марият Мухина.

По ее словам, при похудении также происходит обвисание кожных складок. «Как бы звезды под нарядами не прятали складки, они все равно видны. Экономить на подтяжке кожи в данном случае не стоит. Также нужно обращать внимание на питание. Нужно рассчитывать норму белка. Все корректировать. Нехватка белка ведет к ломке костей, падению иммунитета, выпадению волос», — сказала она.

Диетолог понимает, почему после того, как актриса Людмила Гурченко сломала шейку бедра, она уже не смогла встать. «Она всю жизнь сидела на диете. Ее надо было корректировать. У нее не хватало кальция в организме. Она слегла и уже не встала, потому что была на самостоятельной диете. Правильным питанием можно было продлить ее жизнь. Бесконтрольно худеть очень вредно», — заявила диетолог.