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«Я хотел свести счеты с жизнью»: Максим Фадеев поделился сокровенным

Композитор рассказал о своих эмоциях и чувствах в очень тяжелый период его жизни.

«Я хотел свести счеты с жизнью»: Максим Фадеев поделился сокровенным
Максим Фадеев. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Максим Фадеев закончил работу над документальным фильмом «Я вас не слышу», над которым он и его команда работала перед концертом в Минске.

Как сообщает сам продюсер в своем посте Instagram, он захотел поделиться со своими читателями и поклонниками частичкой тех переживаний, которые он испытал после потери слуха. Зрители документального фильма также узнают, в чем состоит «внутренняя кухня» концерта Максима и какой он настоящий. Помимо ссылки на фильм Фадеев также поделился со своими читателями вопросом, стоит ли ему чаще создавать подобные документальные работы?

Комментаторы в социальных сетях активно высказывают свое мнение о фильме, кто-то заметил, что было морально тяжело смотреть картину, другие же пожелали исполнителю крепкого здоровья и успешного продолжения творческой карьеры, но буквально все как один сходятся во мнении, что Фадеев должен продолжать работать в этой непривычной для него сфере кинематографа.

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«Я хотел свести счеты с жизнью»: Максим Фадеев поделился сокровенным
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