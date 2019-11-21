НОВОСТИ

Два актера – один путь: Чадов прокомментировал свое сходство с Петровым

Алексей лояльно относится к своему младшему коллеге.

Два актера – один путь: Чадов прокомментировал свое сходство с Петровым
Александр Петров и Алексей Чадов. Фото Global look press.

38-летнего актера Алексея Чадова часто сравнивают с 30-летним Александром Петровым. Их типажи и внешность схожи. Герои, которых они играют, да и сама актерская манера тоже перекликаются. Возможно, более молодой артист немного копирует старшего коллегу. Своим  отношением к новой звезде российского кино Андрей Чадов поделился на радио Energy («Морозова ХЗ-шоу»).

Звезда «Дневного дозора» согласился, что Петров проделывает тот же путь, что и он когда-то.

«Я прекрасно отношусь к ребятам, которые сейчас нарабатывают себе имя. Этот путь непростой и важный. После 30-35-ти – будет другая история. Большинство артистов уходит в продюсирование, режиссуру и так далее», — сказал он.

Алексей напомнил, что в 2014 году режиссер Марюс Вайсберг тоже обратил внимание на их сходство и пригласил вместе поработать в картине «Любовь в большом городе 3». Несмотря на небольшую разницу в возрасте, Александр Петров сыграл тогда сына Чадова.

В настоящее время Алексей как раз переживает тот актерский период, когда хочется достичь чего-то большего и пробует себя в роли сценариста. Совсем скоро он будет готов представить свою работу на суд зрителей, а пока жанр будущего произведения предпочитает держать в секрете.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПетровАлександр Петров последние новостиАлексей Чадов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Два актера – один путь: Чадов прокомментировал свое сходство с Петровым
Интересно?
Поделись с друзьями: