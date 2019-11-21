Два актера – один путь: Чадов прокомментировал свое сходство с Петровым

38-летнего актера Алексея Чадова часто сравнивают с 30-летним Александром Петровым. Их типажи и внешность схожи. Герои, которых они играют, да и сама актерская манера тоже перекликаются. Возможно, более молодой артист немного копирует старшего коллегу. Своим отношением к новой звезде российского кино Андрей Чадов поделился на радио Energy («Морозова ХЗ-шоу»).

Звезда «Дневного дозора» согласился, что Петров проделывает тот же путь, что и он когда-то.

«Я прекрасно отношусь к ребятам, которые сейчас нарабатывают себе имя. Этот путь непростой и важный. После 30-35-ти – будет другая история. Большинство артистов уходит в продюсирование, режиссуру и так далее», — сказал он.

Алексей напомнил, что в 2014 году режиссер Марюс Вайсберг тоже обратил внимание на их сходство и пригласил вместе поработать в картине «Любовь в большом городе 3». Несмотря на небольшую разницу в возрасте, Александр Петров сыграл тогда сына Чадова.

В настоящее время Алексей как раз переживает тот актерский период, когда хочется достичь чего-то большего и пробует себя в роли сценариста. Совсем скоро он будет готов представить свою работу на суд зрителей, а пока жанр будущего произведения предпочитает держать в секрете.