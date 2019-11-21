Диетолог Мухина обвинила Семчева во лжи про похудение

Диетолог Марият Мухина, которая известна сотрудничеством с продюсером Бари Алибасовым, заявила, что актер Александр Семчев лжет, когда говорит о своем собственном методе похудения без помощи специалистов. Ранее актёр, сбросивший сто килограммов, сказал в эфире программы «Пусть говорят», что худел по одному дневнику, который нашел в Интернете. Якобы он никогда не прибегал к помощи врачей и даже не сдавал анализы.

«Я знаю, как худел актер Семчев. Даже методы мы знаем, но из-за врачебной тайны сообщить их не можем. Для публики он может говорить, что худел сам, не сдавал анализы, но это неправда. Актер Семчев давно борется с весом. Лишний вес в одно время стал душить Семчева. Он на спектаклях еле выдерживал», — заявила Мухина порталу Teleprogramma.pro.

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Как она добавила, очень плохо, что этот человек сегодня всем дает советы по похудению.

«Семчев все делал с помощью специалистов. Он призывает людей не следовать советам врачей. Он говорит, что надо лечить ожирение без помощи специалистов. Но ожирение – это болезнь. Очень тяжелое, коварное заболевание, которое сразу переходит в хроническую фазу. Призывать нашу аудиторию не надо к таким методам. Бывает, что наши актеры просто лицедеи, которые играют роль, за которую им платят в конечном итоге. Очень мало среди них тех, кто занимает ответственную гражданскую позицию. Таких как актриса Чулпан Хаматова, которая помогает больным детям, немного. А таких, как Семчев полно», — заметила специалист.

По ее словам, когда актеру платили за роли, где он в серьёзном весе, то ему было хорошо и комфортно. «А сейчас он не получает ролей и ведет себя по-другому. Так же, кстати, как Стас Барецкий, который призывает всех быть толстяками. Это говорит о том, что гражданская позиция творческой элиты должна подтянуться под гражданскую позицию других профессий. Тогда не будет подобных заявлений», — заметила диетолог.