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Диетолог Мухина обвинила Семчева во лжи про похудение

По ее словам, это неправда, что актер худел сам без помощи специалистов.

Диетолог Мухина обвинила Семчева во лжи про похудение
Семчев очень сильно похудел/http://globallookpress.com/

Диетолог Марият Мухина, которая известна сотрудничеством с продюсером Бари Алибасовым, заявила, что актер Александр Семчев лжет, когда говорит о своем собственном методе похудения без помощи специалистов. Ранее актёр, сбросивший сто килограммов, сказал в эфире программы «Пусть говорят», что худел по одному дневнику, который нашел в Интернете. Якобы он никогда не прибегал к помощи врачей и даже не сдавал анализы.

Александр Семчев. Фото
Семчев смог сбросить сто килограммов/http://globallookpress.com/

«Я знаю, как худел актер Семчев. Даже методы мы знаем, но из-за врачебной тайны сообщить их не можем. Для публики он может говорить, что худел сам, не сдавал анализы, но это неправда. Актер Семчев давно борется с весом. Лишний вес в одно время стал душить Семчева. Он на спектаклях еле выдерживал», — заявила Мухина порталу Teleprogramma.pro.

Как она добавила, очень плохо, что этот человек сегодня всем дает советы по похудению.

«Семчев все делал с помощью специалистов. Он призывает людей не следовать советам врачей. Он говорит, что надо лечить ожирение без помощи специалистов. Но ожирение – это болезнь. Очень тяжелое, коварное заболевание, которое сразу переходит в хроническую фазу. Призывать нашу аудиторию не надо к таким методам. Бывает, что наши актеры просто лицедеи, которые играют роль, за которую им платят в конечном итоге. Очень мало среди них тех, кто занимает ответственную гражданскую позицию. Таких как актриса Чулпан Хаматова, которая помогает больным детям, немного. А таких, как Семчев полно», — заметила специалист.

По ее словам, когда актеру платили за роли, где он в серьёзном весе, то ему было хорошо и комфортно. «А сейчас он не получает ролей и ведет себя по-другому. Так же, кстати, как Стас Барецкий, который призывает всех быть толстяками. Это говорит о том, что гражданская позиция творческой элиты должна подтянуться под гражданскую позицию других профессий. Тогда не будет подобных заявлений», — заметила диетолог.

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Тэги:

Александр СемчевБари АлибасовМарият МухинаСтас Барецкий
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Диетолог Мухина обвинила Семчева во лжи про похудение
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