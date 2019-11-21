Компания vivo представила смартфон V17 с квадрокамерой

У вас теперь обязательно получатся и панорамы, и портреты, и снимки крупным планом.

Новинка оснащена блоком из четырех камер, каждая из которых «отвечает» за свой участок съемки. Поэтому вам с неизменным успехом будут удаваться и панорамы, и портреты, и снимки крупным планом.

Остальные характеристики vivo V17 тоже на высоте. Из них стоит особо отметить наличие модуля NFC, что позволит использовать смартфон для оплаты через Google Pay. Любителей поговорить порадует емкая батарея (4500 мАч), которая обеспечивает более 30 часов работы в режиме разговора. А используемая технология быстрой зарядки позволяет полностью «заправить» аккумулятор менее чем за час.

Старт продаж vivo V17 намечен на 6 декабря, предзаказ доступен на сайте. Для тех, кто поторопится это сделать, компания приготовила сюрприз – второй смартфон vivo модели Y11 в подарок!