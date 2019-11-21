Миллиардер Доронин продает подаренный им Наоми Кэмпбелл «космический дом»

Предприниматель Владислав Доронин выставил на продажу дом, некогда подаренный им модели Наоми Кэмпбелл. Напомним, знаменитая пара распалась еще в мае 2013 года – свадьбу миллиардер и модель планировали с 2009 года, однако торжеству состояться было не суждено. Что именно тогда стало причиной расставания, поклонники модели гадают до сих пор.

Спустя еще шесть лет Доронин все-таки решился продать дом, некогда подаренный им Наоми. Mash отмечает, что поистине космическую недвижимость предприниматель оценил в 6,4 миллиарда рублей. Capital Hill Residence в Барвихе представляет собой проект космического корабля, который разработала знаменитая архитектор Заха Хадид. Первый эскиз Заха делала для него на салфетке. В 2016 году Хадид не стало, достраивать особняк пришлось главе Zaha Hadid Architects Патрику Шумахеру.

Примечательно, что дом имеет не только эстетическую, но и культурную ценность, ведь это одна из немногих частных построек, спроектированных легендарным архитектором. Площадь особняка составляет более 3 тысяч квадратных метров. Внутри имеются бассейн, спа и ночной клуб. Строительство здания обошлось Доронину в 140 миллионов долларов.