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Не против немного поправиться: Александр Беляев за 8 лет борьбы с раком похудел на 15 кг

Как сказал ведущий прогноза погоды, у него произошел сбой нервной системы.

Не против немного поправиться: Александр Беляев за 8 лет борьбы с раком похудел на 15 кг
Беляев два года назад похоронил жену/http://globallookpress.com/

Ведущий прогноза погоды семидесятилетний Александр Беляев, который последние восемь лет борется с онкологическим заболеванием, признался, что похудел за это время на 15 килограммов. Сейчас он весит 83 килограмма. Он был бы не против немного поправиться.

Александр Беляев. Фото
Беляев восемь лет борется с раком/http://globallookpress.com/

При этом Александр Беляев заметил, что по-прежнему в строю. Пару раз в неделю он ведет прогноз погоды на телеканале, где работает. При этом на будущее телеведущий не загадывает. Дело в том, что последние несколько лет Новый год он встречал в больнице. Всему виной серьезные проблемы со здоровьем.

Беляев также отметил, что переживания последних лет привели к сбою нервной системы. У него возникли трудности с произношением и координацией. После курса химиотерапии ему стало лучше. В ближайшее время никаких операций ему, к счастью, не предстоит. В декабре он снова ложится в клинику на плановое обследование. По его словам, прогнозы врачей самые оптимистичные.

Добавим, что два года назад Александр Беляев похоронил любимую жену. Вместе они были на протяжении пятидесяти лет. У женщины был страшный диагноз – лейкемия, сообщает «СтарХит».

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Не против немного поправиться: Александр Беляев за 8 лет борьбы с раком похудел на 15 кг
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