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Посадившая ребенка за руль россиянка пять раз попадала в ДТП

На счету жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой значатся многочисленные штрафы за нарушение ПДД.

Посадившая ребенка за руль россиянка пять раз попадала в ДТП
Ребенок за рулем. Фото: Кадр из видео, https://t.me/karaulny

Машина, за руль которой жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева посадила сына, пять раз оказывалась в ДТП. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказали специалисты поискового портала Avtocod.ru.

Напомним, Агина Алтынбаева стала знаменитой после того, как в эфир вышла передача о том, что женщина на скорости в 100 километров в час усадила за руль своего шестилетнего ребенка. После же того, как на горожанку посыпалась критика, та и вовсе заявила – никто ей не указ, живет она «как хочет» и наказания не боится.

В Avtocod.ru рассказали, что изучили машину, в салоне которой снималось видео. Выяснилось, что «Хендай-Солярис» попадал в аварии аж пять раз. С середины 2018 года транспортное средство совершило 3 наезда на впереди стоящее транспортное средство, а также было участником 2 столкновений. Самое первое ДТП, которое было зафиксировано, оказалось достаточно серьезным – техники зафиксировали повреждения передней части авто.

Кроме аварий, на счету Алтынбаевой еще и множество штрафов. Речь идет о 89 документах, из них 16 не оплачены до сих пор. Сумма задолженности составляет почти 15 тысяч рублей. Только в день, когда и был снят ролик с сыном за рулем, Агину наказали на 5 тысяч рублей.

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Посадившая ребенка за руль россиянка пять раз попадала в ДТП
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