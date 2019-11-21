По следам Асмус: Чадов снялся обнаженным в фильме «Аванпост»

Актер вполне может затмить собой скандальную сцену Кристины Асмус в фильме «Текст».

Актер Алексей Чадов пошел по стопам скандально известной Кристины Асмус, которая всего раз снялась в откровенной постельной сцене, но сумела прославиться на всю страну, заодно и успешно продвигая фильм «Текст».

Алексею такая слава вряд ли грозит, обнаженное мужское тело в нашей стране вызовет разве что восторженные вздохи женщин, но никак не угрозы, как было в случае с Кристиной.

В новой картине «Аванпост» от режиссера Егора Баранова рассказывается о недалеком будущем, в котором связь с большей частью населенных пунктов планеты прервалась, а таинственные чудовища нападают на остатки человеческой расы.

Как сообщает издание «7 Дней», обнаженного Алексея стоит ждать в компании обворожительной Лукерьи Ильяшенко. После титров зрительский зал аплодировал, но непонятно кому, то ли режиссеру за хорошую работу, то ли Чадову за хорошую физическую форму.