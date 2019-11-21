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Собчак в платье за 13 тысяч рублей поддержала российских дизайнеров

По словам светской львицы, она мониторит соцсети в поисках интересных вещей.

Собчак в платье за 13 тысяч рублей поддержала российских дизайнеров
Собчак поддерживает российских дизайнеров/http://globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак на ужине селебрити Москвы заявила, что поддерживает российских дизайнеров. Она отметила, что мониторит Instagram и отслеживает новинки. Именно там часто, как она отметила, попадаются классные вещи, которые она порой приобретает.

Ксения Собчак. Фото
Собчак поддерживает российских дизайнеров/http://globallookpress.com/

Отметим, что на мероприятии звезда появилась в бархатном платье, стоимость которого составляет 12 980 рублей. Как сказала телеведущая, она просто влюблена в бренд, в котором пришла, и была рада познакомиться с теми, кто его продвигает.

Кстати, на мероприятии присутствовали и другие звезды. Продюсер Яна Рудковская, визажист Елена Крыгина, певица Юлиана Караулова, которую, кстати, активно продвигает супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщают «Моменты».

Добавим, что Ксения Собчак сегодня одна из самых экстравагантных светских львиц. Чуть больше двух месяцев назад она шокировала общественность, когда во время церемонии бракосочетания с режиссером Константином Богомоловым приехала в ЗАГС на катафалке.

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Тэги:

Ксения СобчакЮлианна КарауловаЯна Рудковская
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Собчак в платье за 13 тысяч рублей поддержала российских дизайнеров
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