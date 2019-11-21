У россиянок есть, у американок – нет? Менструацию назвали причиной редких полетов женщин в космос

За последние 60 лет в космосе побывали 4 женщины из России и 50 астронавток из Америки.

Причиной редких выходов россиянок в космос назвали наличие менструации. В передаче Софико Шеварнадзе «Просто о сложном» космонавт Сергей Рязанский поделился секретами своей непростой работы. Софико отметила, что ее возмущает тот факт, что за последние 60 лет лишь четыре россиянки сумели полететь в космос, американки же сделали это около 50 раз.

Рязанский поспешил объяснить – причина кроется, в первую очередь, в различных требованиях, которые предъявляются к астронавтам. Так, в Америке есть вполне конкретные квоты – сколько человек должно быть женщин, сколько мужчин, учитывается также и цвет кожи. В случае же с Россией требования одни – кандидат должен пройти все необходимые тесты, вне зависимости от того, какого он пола. Что касается женщин, то им справиться с испытаниями сложнее, ведь тесты заточены под мужчин.

«Требования сложные. Чем отличаются мальчики от девочек? У мальчиков примитивная физиология, у нас постоянный гормональный уровень. Постоянная устойчивость к психологическим воздействиям, перегрузкам. У девочек устойчивость к факторам зависит от фазы цикла. Никто не будет подгонять старт ракеты под месячные и любую другую нештатную ситуацию», — резюмировал он.