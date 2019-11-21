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«Я так бесился»: Шепелеву непросто далась «притирка» с дочерью Тулуповой

Как сказал телеведущий, к девочкам нужен совсем другой подход.

«Я так бесился»: Шепелеву непросто далась «притирка» с дочерью Тулуповой
Шепелев с трудом подружился с дочкой Тулуповой/http://globallookpress.com/

Телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире своего YouTube-шоу, где его гостем стал Арарат Кещян, признался, что ему тяжело далось знакомство с дочерью Екатерины Тулуповой, Ладой. Как известно, ранее Шепелев говорил, что именно дети сблизили их с девушкой, которая трудится в сфере дизайна. Сын Жанны Фриске и дочь Тулуповой ходят в один детский сад.

Дмитрий Шепелев. Фото
Шепелев подружился с дочкой Тулуповой/http://globallookpress.com/

Как сказал Шепелев, у него никогда не было опыта общения с маленькими девочками. Как общаться с сыном, телеведущий прекрасно знал. Как он отметил, в какой-то момент общение с Ладой превратилось в катастрофу. По его словам, девочка часто плакала. Это происходило по малейшему поводу. К примеру, если он к ней прикасался или не доливал в хлопья молока.

Как отметил Шепелев, ему говорили, что это всего лишь маленький ребенок. Телеведущего просили успокоиться. В том числе об этом говорила и мама ребенка, Екатерина Тулупова.

«А я так бесился, как будто возле меня была какая-то взрослая женщина. Мне потом объяснили, что все девочки такие», — сказал Шепелев. Отметим, что сейчас он наладил контакт с ребенком. Телеведущий счастлив со своей новой избранницей и с детьми.

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«Я так бесился»: Шепелеву непросто далась «притирка» с дочерью Тулуповой
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