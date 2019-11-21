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Украинский политолог затолкал американца в эфире «России 1»

В социальных сетях шутят, что американский журналист оказался более хлипким, чем любая среднестатистическая пенсионерка.

Украинский политолог затолкал американца в эфире «России 1»
Украинский политолог и американский журналист подрались в эфире «России 1». Фото: Кадр из передачи/YouTube

В эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия-1» украинский политолог, неоднократно замеченный в потасовках, Василь Вакаров, свалил с ног американского журналиста Грэга Вайнера. Перед тем, как затеять драку, оппоненты долго спорили. Ведущий Дмитрий Куликов рассказал, что гости в студии обсуждали влияние Америки на политику Украины. В какой-то момент градус резко возрос, а после слов Вайнера, что Вакаров должен обратиться в суд, если его не устраивает сомнительная кадровая политика правительства, украинец набросился на коллегу по эфиру.

Прежде чем толкнуть американца, украинец закричал: «Что ты меня провоцируешь?» После этого он сначала замахнулся на Вайнера, но затем передумал его бить и оттолкнул от себя подальше. Вайнер же на ногах не устоял и с грохотом рухнул на пол. Тут же в кадре появилась охрана, а гости повскакивали со своих мест.

В социальных сетях, впрочем, над ситуацией лишь посмеялись. Сразу несколько человек отметили, что Вакаров известен своими эмоциональными всплесками, а значит, в сложившейся ситуации нет ничего удивительного. Пользователь @netolstyth и вовсе сравнил американца с бабушкой, которую задели в общественном транспорте. «Бабушка в автобусе остаётся стоять и спокойно едет дальше, а Грэг грохнулся и чуть не умер», — резюмировал комментирующий.

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АмерикаВасиль ВакаровГрэг ВайнерНовости googleполитикаУкраина
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Украинский политолог затолкал американца в эфире «России 1»
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