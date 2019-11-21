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Малинин удивлен, что сын Никита давно не просил у него денег

Как считает певец, его наследник сейчас неплохо зарабатывает на музыке.

Малинин удивлен, что сын Никита давно не просил у него денег
Малинин рассказал, чем занимаются его дети/http://globallookpress.com/

Певец Александр Малинин на юбилее группы «Цветы» Стаса Намина, в которой он выступал в восьмидесятых годах прошлого века, рассказал, чем занимаются его сыновья. Как известно, у него есть как родные, так и приемные дети от трех разных жен.

Никита Малинин. Фото
Никита Малинин обеспечивает сам себя/http://globallookpress.com/

По словам Малинина, сын Никита выступает в ночных клубах. Он играет танцевальную музыку. На сцене, как утверждает его звездный отец, Никита Малинин появляется в 3-4 часа утра. Сам он поражен, что кто-то в такое время где-то танцует.

«Он мне давно не звонил, давно не просил денег, значит, с финансами все в порядке. Правда, иногда просил у меня совета – как взять верхнюю ноту «ля», — заявил Александр Малинин и рассмеялся.

Что касается сына Фрола, то он нашел себя в живописи. Молодой человек прекрасно рисует. Фрол учится в художественном училище при академии художеств. Он пишет картины и снимается в кино. Как сказал Малинин, он думает, что сын свяжет себя с индустрией кино. Хотя уже сейчас он неплохо зарабатывает на живописи.

Дочь Малинина Устинья в декабре отправится в столицу Англии Лондон. Там она попробует поступить в консерваторию. Устинье предстоит пройти отбор — 1200 человек на место. Музыкант верит, что девушка получит грант на бесплатное обучение. Как сказал певец, его любимая дочь очень талантлива. Впрочем, если Устинья не поступит бесплатно, то Малинин готов платить за наследницу деньги. Ему придется раскошелиться на 20 тысяч долларов ежегодно, сообщает портал Dni.ru.

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Малинин удивлен, что сын Никита давно не просил у него денег
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