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Дым во все стороны: в Ростове-на-Дону горит хозяйственный рынок

Огонь захватил площадь в полторы тысячи метров.

Дым во все стороны: в Ростове-на-Дону горит хозяйственный рынок
Пожар на территории рынка. Фото: КП/Гусейнов Виктор

21 ноября в Ростове-на-Дону загорелся рынок «Атлант». Огонь достаточно быстро захватил большую торговую площадь – в пресс-службе МЧС сообщают, что речь идет о шестистах метрах. На опубликованных в Сети кадрах виден масштаб происходящего – столбы пламени вздымаются над крышей павильонов, пожирая достаточно хлипкие торговые конструкции. Вокруг места, где все происходит, стремительно распространяется дым.

Есть ли среди людей пострадавшие, пока неизвестно. Сейчас на месте трудятся 70 человека личного состава и 11 единиц техники, однако потушить возгорание пока не удается. Сейчас специалисты боятся, что пламя перебросится на соседние постройки. В какой-то момент на одном из опасных участков обрушился потолок, отмечает Telegram-канал «Ростов 1».

В ближайшее время ведомственным органам предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося, а также определить, есть ли пострадавшие и погибшие. Спецслужбы в скором времени приступят к разборам завалов.

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Дым во все стороны: в Ростове-на-Дону горит хозяйственный рынок
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