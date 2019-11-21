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«Удалите приложение из телефона»: Дуров запугал пользователей WhatsApp

Создатель Telegram предупредил аудиторию о возможной утечке данных.

«Удалите приложение из телефона»: Дуров запугал пользователей WhatsApp
Приложение WhatsApp в мобильном телефоне. Фото: КП/Макеев Иван

Создатель ряда известных социальных платформ Павел Дуров призвал пользователей избавиться от WhatsApp на своих смартфонах. С таким обращением IT-специалист обратился через персональный канал в Telegram.

Дуров рассказал, что еще в мае стало известно о том, что конкурирующий мессенджер достаточно уязвим для внешнего вмешательства. На этой неделе он получил очередное подтверждение, доказывающее, что разработчики приложения не только не охраняют данные людей, но и готовы по первому требованию предоставить их госучреждениям.

Не защищены пользователи и от атак хакеров. Чтобы получить доступ к информации, тем достаточно лишь совершить один видеозвонок.

Дуров предположил, что система WhatsApp сконструирована так специально, чтобы заниматься слежкой за людьми.

«Если вы не хотите, чтобы ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — подчеркнул он.

Проблему Дуров видит в принадлежности мессенджера –WhatsApp принадлежит создателям Facebook, те же, в свою очередь, занимаются сбором данных для агентства нацбезопасности США.

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Тэги:

TelegramWhatsAppбезопасностьличные данныемессенджерНовости googleПавел Дуров
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«Удалите приложение из телефона»: Дуров запугал пользователей WhatsApp
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