НОВОСТИ

Бородина осудила Лолиту, рассказавшую на всю страну о разводе с мужем

По словам телеведущей, певице не стоило так поливать грязью Дмитрия Иванова.

Бородина осудила Лолиту, рассказавшую на всю страну о разводе с мужем
Бородина осудила разводящуюся Лолиту/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Бородина не поддержала певицу Лолиту, которая в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ в течение двух часов нелестно отзывалась о своем пятом супруге тренере по игре в сквош Дмитрии Иванове. Как отметила ведущая проекта «Дом-2», исполнительнице не стоило на всю страну детально раскрывать причины расставания.

Лолита. Фото
Лолита разводится с пятым мужем/http://globallookpress.com/

«Это выглядело некрасиво. Когда человек прожил около десяти лет с мужчиной, а поливал его грязью целых два часа. Понятно, что у всех бывают разные эмоции, но это было перебором конкретным!» — сказала Ксения Бородина.

Отметим, что несколько лет назад ведущая сама стояла на грани развода со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. По слухам, когда Бородина была беременна вторым ребенком, тот ей изменял. Правда, она смогла простить любимого. Сейчас у них двое детей и они счастливы.

Лолита Милявская несколько месяцев назад сообщила, что собирается развестись со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Сначала казалось, что в этой паре все пройдет мирным путем. Говорили даже, что Лолита и Иванов могут помириться. Сейчас же ясно, что развода не миновать. Процесс в самом разгаре.

Певица утверждает, что у Иванова были любовницы. Она даже нашла переписку мужа с дамами в своем компьютере. Сам Иванов заметил, что их брак не спас бы даже совместный ребёнок. Девушка, как он утверждает, у него появилась уже после расставания с исполнительницей, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ИвановКсения БородинаКурбан ОмаровЛолитаПрограмма "Секрет на миллион"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бородина осудила Лолиту, рассказавшую на всю страну о разводе с мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: