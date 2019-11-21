Бородина осудила Лолиту, рассказавшую на всю страну о разводе с мужем

Телеведущая Ксения Бородина не поддержала певицу Лолиту, которая в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ в течение двух часов нелестно отзывалась о своем пятом супруге тренере по игре в сквош Дмитрии Иванове. Как отметила ведущая проекта «Дом-2», исполнительнице не стоило на всю страну детально раскрывать причины расставания.

«Это выглядело некрасиво. Когда человек прожил около десяти лет с мужчиной, а поливал его грязью целых два часа. Понятно, что у всех бывают разные эмоции, но это было перебором конкретным!» — сказала Ксения Бородина.

Отметим, что несколько лет назад ведущая сама стояла на грани развода со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. По слухам, когда Бородина была беременна вторым ребенком, тот ей изменял. Правда, она смогла простить любимого. Сейчас у них двое детей и они счастливы.

Лолита Милявская несколько месяцев назад сообщила, что собирается развестись со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Сначала казалось, что в этой паре все пройдет мирным путем. Говорили даже, что Лолита и Иванов могут помириться. Сейчас же ясно, что развода не миновать. Процесс в самом разгаре.

Певица утверждает, что у Иванова были любовницы. Она даже нашла переписку мужа с дамами в своем компьютере. Сам Иванов заметил, что их брак не спас бы даже совместный ребёнок. Девушка, как он утверждает, у него появилась уже после расставания с исполнительницей, сообщает «Комсомольская правда».