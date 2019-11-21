Коллеги бросили умирать от инфаркта врача с 20-летним стажем в Твери

В Твери заслуженный врач-педиатр скончалась от инфаркта после того, как коллеги-медики не стали лечить ее. В больнице женщина проработала 20 лет. Как стало известно, состояние Нины Азизовой ухудшилось еще вечером 30 октября. Медик почувствовала боль в области сердца и незамедлительно позвонила коллегам. Прибывшая скорая госпитализировала женщину в городскую больницу №6, где сама пациентка трудилась почти 20 лет.

Однако в самом медицинском учреждении на прибывшую женщину внимания никто не обратил, ее даже не осмотрели. Когда же в ту же больницу прибыла дочь педиатра, кардиолог заявил ей – он не знает, что происходит с женщиной. Чтобы решить проблему, он посоветовал пациентке выпить препарат от аллергии.

TVTver отмечает, что когда доктор приехала домой, ей стало только хуже. Испуганные родственники вновь позвонили в скорую помощь, однако в этот раз женщине отказали в госпитализации и посоветовали выпить лекарство, влияющее на психологическое напряжение. Это назначение для Азизовой стало последним – на следующее утро она умерла.

Вскрытие показало, что педиатр долгое время мучилась от инфаркта. Почему коллеги-медики не смогли помочь женщине, непонятно до сих пор. Шокированная таким отношением дочь погибшей уже обратилась в полицию и Следственный комитет – она требует проверить деятельность специалистов.