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Михалкова на съемках откровенной сцены «трогательно прикрывалась сумкой»

Режиссер картины «Давай разведёмся!» Анна Пармас поделилась забавным случаем во время работы над фильмом.

Михалкова на съемках откровенной сцены «трогательно прикрывалась сумкой»
Михалкова снялась в откровенной сцене/http://globallookpress.com/

Режиссер картины «Давай разведёмся!» Анна Пармас рассказала о съемках откровенной сцены в фильме. По сюжету 45-летняя актриса Анна Михалкова осталась в одном из эпизодов в нижнем белье.

Анна Михалкова. Фото
Михалкова прикрывалась сумкой во время эротической сцены/http://globallookpress.com/

«На съемках Аня очень трогательно прикрывалась сумкой. Как женщина, я ее понимаю… Это интуитивно нашлось, такое невозможно «поставить», — заявила Анна Пармас.

Как сказала режиссер, к началу съемочного процесса Анна Михалкова сильно похудела. Причем сбрасывала вес она, как сказала Пармас, параллельно замыслу фильма. После последних родов Анна Михалкова взялась за себя. Позже ей поступило предложение сняться в картине. Как отметила режиссер, Михалкова не раздумывала. Она сразу написала, что в деле.

Пармас также объяснила, почему задействовала в своей картине актрису, которой уже 45 лет, а не молодую девушку. Как она сказала, ее история не ложилась на даму 25–28 лет. Такие, как она считает, очень легко переживают расставания. У них нет комплексов, как у женщин после тридцати лет.

Пармас сказала, что сценарий она писала конкретно под Анну Михалкову. В итоге работа, которой она планировала посвятить целый год, завершилась всего за два месяца. После окончания съемок в сериале «Обычная женщина» Анна Михалкова присоединилась к творческой бригаде, сообщает «Комсомольская правда».

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Анна МихалковаАнна ПармасНовости googleФильм "Давай разведемся!"
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Михалкова на съемках откровенной сцены «трогательно прикрывалась сумкой»
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