Михалкова на съемках откровенной сцены «трогательно прикрывалась сумкой»

Режиссер картины «Давай разведёмся!» Анна Пармас рассказала о съемках откровенной сцены в фильме. По сюжету 45-летняя актриса Анна Михалкова осталась в одном из эпизодов в нижнем белье.

«На съемках Аня очень трогательно прикрывалась сумкой. Как женщина, я ее понимаю… Это интуитивно нашлось, такое невозможно «поставить», — заявила Анна Пармас.

Как сказала режиссер, к началу съемочного процесса Анна Михалкова сильно похудела. Причем сбрасывала вес она, как сказала Пармас, параллельно замыслу фильма. После последних родов Анна Михалкова взялась за себя. Позже ей поступило предложение сняться в картине. Как отметила режиссер, Михалкова не раздумывала. Она сразу написала, что в деле.

Пармас также объяснила, почему задействовала в своей картине актрису, которой уже 45 лет, а не молодую девушку. Как она сказала, ее история не ложилась на даму 25–28 лет. Такие, как она считает, очень легко переживают расставания. У них нет комплексов, как у женщин после тридцати лет.

Пармас сказала, что сценарий она писала конкретно под Анну Михалкову. В итоге работа, которой она планировала посвятить целый год, завершилась всего за два месяца. После окончания съемок в сериале «Обычная женщина» Анна Михалкова присоединилась к творческой бригаде, сообщает «Комсомольская правда».