«Первый – комом»: Чадов сравнил брак с Дитковските с рваным блином

Актер Алексей Чадов сравнил свой брак с актрисой Агнией Дитковските с рваным блином. По его словам, это была первая неудачная попытка создать семью, как и первый блин, который получается комом. По его мнению, это было просто ребячество. При этом актер заметил, что время все расставило по своим местам.

«Главное — суть не потерять во всей этой суете. Не потерять мужика в себе… Дело надо свое любить, а семья — это все, знаете… Предпринимать кучу усилий, чтобы наконец-то навсегда скрепить себя правильными узами, я не буду», — заметил он.

Как подчеркнул актер, в юности ему хотелось прожить всю жизнь с одним человеком в любви, но реальность оказалась намного суровее. Сейчас он никогда не будет к этому стремиться. Он считает, что нужно прожить яркую и интересную жизнь.

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Как сказал актер, у его друзей за плечами уже по три брака. При этом с бывшими женами они прекрасно общаются, собираются все вместе с детьми. Раньше он этого не понимал, а сейчас стал намного спокойнее к этому относиться. Как сказал актер, бывшая жена все равно для него останется родственной душой, потому что родила ему ребенка, сообщает портал «7 дней».

Алесей Чадов и Агния Дитковските познакомились в 2006 году на съемках картины «Жара». Свадьбу они сыграли в 2012 году. Спустя два года на свет появился сын Федор. В июне 2015 года пара заявила о расставании.