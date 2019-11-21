НОВОСТИ

«Первый – комом»: Чадов сравнил брак с Дитковските с рваным блином

По его словам, это было какое-то ребячество и первая неудачная попытка создать семью.

«Первый – комом»: Чадов сравнил брак с Дитковските с рваным блином
Чадов сравнил брак с Дитковските с рваными блинами/http://globallookpress.com/

Актер Алексей Чадов сравнил свой брак с актрисой Агнией Дитковските с рваным блином. По его словам, это была первая неудачная попытка создать семью, как и первый блин, который получается комом. По его мнению, это было просто ребячество. При этом актер заметил, что время все расставило по своим местам.

Алексей Чадов и Агния Дитковските. Фото
Чадов вспомнил свой брак с Дитковските/http://globallookpress.com/

«Главное — суть не потерять во всей этой суете. Не потерять мужика в себе… Дело надо свое любить, а семья — это все, знаете… Предпринимать кучу усилий, чтобы наконец-то навсегда скрепить себя правильными узами, я не буду», — заметил он.

Как подчеркнул актер, в юности ему хотелось прожить всю жизнь с одним человеком в любви, но реальность оказалась намного суровее. Сейчас он никогда не будет к этому стремиться. Он считает, что нужно прожить яркую и интересную жизнь.

Как сказал актер, у его друзей за плечами уже по три брака. При этом с бывшими женами они прекрасно общаются, собираются все вместе с детьми. Раньше он этого не понимал, а сейчас стал намного спокойнее к этому относиться. Как сказал актер, бывшая жена все равно для него останется родственной душой, потому что родила ему ребенка, сообщает портал «7 дней».

Алесей Чадов и Агния Дитковските познакомились в 2006 году на съемках картины «Жара». Свадьбу они сыграли в 2012 году. Спустя два года на свет появился сын Федор. В июне 2015 года пара заявила о расставании.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Агния ДитковскитеАлексей ЧадовФедор Чадов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Первый – комом»: Чадов сравнил брак с Дитковските с рваным блином
Интересно?
Поделись с друзьями: