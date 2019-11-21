«Я не спешу замуж»: сердце Яны Кошкиной свободно

Актриса и телеведущая Яна Кошкина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что ее пальчики в данный момент украшает только черный лак. Обручального кольца на них нет. «На данный момент в моей жизни нет молодого человека. Я не спешу замуж», — сказала она.

При этом она отметила, что пару раз ее действительно звали замуж. Намерения у мужчин были очень серьезными, но каждый раз избранники получали отказ. «Первый раз я была еще очень молода. В голове были только мысли о карьере. Если бы я вышла замуж, то осталась в Санкт-Петербурге. Скорее всего, родила детей и стала бы домашней женщиной, которая бы не смогла реализовать себя в профессии. А второй раз я просто понимала, что это не мой человек. Если уж соглашаться, то должна быть уверенность в любимом человеке», — заявила звезда.

больше по теме Яна Кошкина прокомментировала слухи о романе с Гариком Мартиросяном Как сказала актриса, у нее даже нет телефона юмориста и шоумена.

Как отметила Яна Кошкина, главное качество в мужчине, без которого нет шанса ее покорить, это ум. При этом богатства избранника ее не очень интересуют. В то же время она призналась, что получать молодой человек должен больше ее. На вопрос ведущей о своей зарплате она не ответила, но сказала, что это точно больше двухсот тысяч рублей в месяц.

«Сейчас вообще какие-то трусливые мужчины пошли. Не каждый подойдет познакомиться. Шушукаются между собой, цветы, шампанское могут тебе заказать, но на большее почему-то не решаются», — заметила она.